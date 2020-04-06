Скандал из соцсетей: что грозит хулигану, который избил женщин в кондитерском магазине (видео)

В Киеве неизвестный мужчина зашел в кондитерский магазин и, по неназванным причинам, повздорил с персоналом торговой точки. Его попросили покинуть помещение, в ответ он толкнул одну сотруднику, а вторую и вовсе ударил в лицо.
Видео с инцидентом появилось на днях в соцсетях. Внимательные киевлне обратили внимание на то, что на сотрудниках и посетителях магазина нет защитных масок, а сам дебошир явно одет не по погоде. Оказалось, что видео было снято еще зимой прошлого года – в феврале 2019 года. Однако в полиции Киева все равно пообещали разобраться в конфликте.
"Это произошло в феврале 2019 году в Днепровском районе Киева. В рамках открытого уголовного производства продолжаются поиски злоумышленника для привлечения его к ответственности. Видео прошлогоднего инцидента из помещения магазина распространила пользовательница социальной сети в Интернете. Тогда внутри торгового заведения неизвестный мужчина начал конфликтовать с сотрудниками магазина, а после словесной перепалки ударил продавщицу в лицо", – сообщили в полиции Киева.
Правоохранители зарегистрировали данное правонарушение. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева семейная ссора закончилась трагедией – женщина случайно зарезала пьяного сожителя.
Напомним, недавно в Харькове пьяный мужчина ночью устроил кровавые разборки – он забил до смерти сожительницу и сломал ногу полицейскому.
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