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Скандал с мусором из киевских больниц: прокуратура объявила подозрение

7 августа, 16:28

Наталья Руда Наталья Руда

Медицинские отходы нелегально вывозили на свалки в Киевской области

Коммерческому директору компании, которая вместо утилизации медицинских отходов из столичных больниц вывозила их на свалки в Киевской области, объявили подозрение.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации таких отходов в специально отведенных для этого местах путем сжигания, вывозила их в стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области. Среди медицинских отходов – шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений Киева, в том числе из инфекционных отделений", – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт вывоза таких отходов на грузовике на один из полигонов в Киевской области.

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Коммерческому директору компании объявлено подозрение в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, которые заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Подробнее о ситуации смотрите в сюжете:

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе все медицинские отходы уничтожают по правилам, прописанным в приказе Министерства здравоохранения.

Также в Киеве появились контейнеры для использованых масок и перчаток.

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Киев отходы полигон

Источник: Сегодня

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