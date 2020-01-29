Скандал с нелегальным детсадом в Киеве: появились новые подробности

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Скандал вокруг нелегального детского сада на улице Достоевского, 3, в Киеве, куда ранее вызвали полицию, получил продолжение. В частности, о заведении рассказали родители, которые отдавали туда своих детей.

Напомним, что в середине января столичная полиция получила анонимный звонок о том, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержат более 10 детей. Копы приехали на место и обнаружили там 11 малышей, а также троих взрослых, которые, по данным правоохранителей, не имели к детям никакого отношения. В сообщении полиции указывалось, что пребывание детей в доме опасно, было открыто производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

После вспыхнувшего конфликта мама одного из детей, которые были в нелегальном детсаду в момент визита полиции, написала в социальных сетях свою версию произошедшего. По ее словам, в полицию позвонил сосед, проживающий по Достоевского, 5, которому "мешал детский смех". Светлана Богдан уточнила, что она уже полтора года водит своего ребенка в организованное Мариной Осиповой "детское пространство" на улице Достоевского.

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"По соседству с домом г. Марины расположен роскошный оранжевый дом (его адрес – ул. Достоевского, 5). Этот сосед недоброжелательно относится к пребыванию детей на смежной с его домом местности. Не раз он жаловался на детский шум и на то, что родители паркуют машины у его дома. Машины парковать перестали – но сосед не угомонился. Он несколько раз жаловался в полицию, и полиция знала, что здесь дети (следовательно, сама операция была фарсом). А однажды г. Марина во время прогулки с малышами слышала, как он кричал с балкона о том, что не для того построил себе дом за миллион, чтобы его беспокоили дети, и что он не пожалеет денег, чтобы прекратить этот детский шабаш", – написала Богдан в Facebook.

При этом женщина отметила, что никаких нарушений санитарно-гигиенических норм в помещении, где были дети, не было.

Также, по ее словам, родителей детей запугивала сотрудница социальной службы.

Несколько лет назад столице разгорелся громкий скандал из-за поборов в детском саду. Руководитель одного из дошкольных учреждений в Святошинском районе придумала ноу-хау: ссылаясь на недофинансирование из бюджета, она предложила родителям подписать документ, в котором их обязывают "работать на благоустройство учреждения или оказывать материальную помощь в зависимости от финансовых возможностей семьи". Также в "договоре" имелся пункт "своевременно обеспечивать моющими средствами... и улучшать материальную базу учреждения мягким и твердым инвентарем". Возмущенные родители тут же забили тревогу в соцсетях. Скандал докатился и до КГГА. В департаменте образования признали, что подобные случаи – позор для всей системы.

Еще один скандал вспыхнул вокруг детского сада на Закарпатье. Там дети по трое спали на двух кроватях и обедали там, где играли. Воспитатели надеялись на соседние помещения. Но на квадратные метры положили глаз предприниматели с разрешения областных депутатов.

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