Скандал с "оборотнями в погонах": в полиции Киевской области назначена проверка

По предварительным данным, правоохранители за деньги "помогали" водителям-нарушителям избежать ответственности

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В полиции Киевской области проведут служебное расследование в связи с появлением в СМИ информации о разоблачении организованной преступной группировки среди действующих сотрудников полиции региона.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области, проверка коснется сотрудников, фамилии которых упоминались в публикациях.

"Во время указанного расследования будет выяснено, каким образом вносились в одну из информационных подсистем полиции ложные сведения относительно решений административных протоколов, составленных по ст. 130 КУоАП", – говорится в сообщении.

Кроме того, Государственное бюро расследований провело около 30 санкционированных обысков по разным адресам фигурантов. По результатам ряда обысков объявлено о подозрении одному инспектору ювенальной превенции Вышгородской полиции по ч. 3 ст. 362 и ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас этот полицейский отстранен от выполнения функциональных обязанностей на время проведения досудебного расследования.

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Также уточняется, что обыск прошел и в кабинете и.о. заместителя начальника полиции Киевской области, но никаких вещественных доказательств, которые могли бы указывать на противоправную деятельность руководителя, не было обнаружено.

В ГБР также рассказали обстоятельства дела. По предварительной информации, правоохранители способствовали избежанию ответственности водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения:

полицейские вносили недостоверные сведения в Информационный портала Национальной полиции Украины о закрытии административных производств;

затягивали сроки рассмотрения административных дел и направляли их в суд по истечении срока привлечения к административной ответственности;

возвращали водителям-правонарушителям водительские удостоверения, изъятые в соответствии с решением суда.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Во время обысков изъяли 60 водительских удостоверений, оргтехнику, 100 000 гривен и 4000 долларов.

В прошлом году в Киеве задержали семь членов организованной преступной группы, под прикрытием которой профессиональные воры совершали кражи на территории Киевского железнодорожного вокзала. В состав ОПГ входили действующие сотрудники уголовной полиции на станции "Киев-Пассажирский".

Также сообщалось, что в столице правоохранители обезвредили банду, в состав которой входили действующие правоохранители.

Видео: Видео: facebook.com/MatiosAnatolii

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