Скандал с парковкой в Киеве. Эвакуатор увез автомобиль инвалида: почему так произошло

В центре Киева сотрудники инспекции по паркованию эвакуировали автомобиль, в котором родители перевозили ребенка с инвалидностью. Автомобиль был припаркован с нарушением правил парковки на улице Богдана Хмельницкого, куда ребенка привезли на тренировку. Так припарковать машину женщине пришлось из-за того, что место парковки для инвалида занял другой водитель.

"Место для парковки авто для людей с инвалидностью занято не теми, для кого оно предназначено. Эвакуаторы их не трогают, однако машину со специальными знаками забрал эвакуатор. Вышли с тренировки – машины нет. На улице дождь, ветер, в метро на коляске не "заскочешь", в маршрутку тоже... Добрались в Главное управление Национальной полиции (друзья помогли, подвезли, за что большое спасибо)", – написала расстроенная произошедшим Вика Томашева.

В инспекции по паркованию сайту "Сегодня" пояснили, что автомобиль они эвакуировали совершенно законно.

"Мать ребенка имеет право пользоваться парковкой для инвалидов, которая находится на улице Богдана Хмельницкого. Но это место было занято автомобилем Ford, и явно не инвалидом. Поэтому она запарковала автомобиль вдоль дороги, нарушив правила парковки с точки зрения расстояния от и до пешеходного перехода. При таком существенном нарушении ПДД автомобиль подлежит эвакуации, поскольку создает существенные преграды для пешеходов. Наклейки, которые информируют, что автомобиль принадлежит инвалиду или в нем перевозят инвалида, не были наклеены по правилам, они просто лежали на торпеде. По правилам их нужно клеить на ветровом стекле, возле места пассажира и на задней части автомобиля. Их визуально просто не было видно, поэтому автомобиль был эвакуирован нашими инспекторами", – поясняют в инспекции по паркованию.

Там добавляют, что автомобиль они убрали на абсолютно законных основаниях. Но в тоже время отмечают, что понимают, в каком положении находится семья. При пенсии в 2300 гривен сума штрафа составила 1700 гривен.

"Мы понимаем, что штраф – это большая нагрузка на данную семью и то, что им необходим автомобиль, чтобы ежедневно возить ребенка на занятия. Поэтому мы постарались максимально быстро исправить ситуацию, несмотря на то, что женщина-водитель нарушила правила", – рассказал сайту ""Сегодня" Дмитрий Рахматуллин, начальник инспекции по паркованию, замдиректора департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Этот случай вскрыл еще одну проблему, которая годами существует и не решается в Киеве. На многих парковках в столице совершенно здоровые водители занимают места для инвалидов, несмотря на то, что за подобные нарушения предусмотрен существенный штраф.

В данном случае, с водителем Ford, который припарковался на парковке для инвалидов, никто не разбирался, поскольку у инспекции по паркованию нет таких полномочий.

"Увы, мы не имеем полномочий наказывать за такое нарушение водителей. Такие полномочия есть только у сотрудников полиции. Мы уже неоднократно просили делегировать такие права нашим инспекторам, которые бы могли эвакуировать автомобили нарушителей, которые паркуются на местах для инвалидов. Что мы имеем сейчас? Полиция не всегда приезжает на подобные вызовы, чтобы разбираться в ситуации. А наши инспектора не имеют права этим заниматься. Необходимо внести изменения в Кодекс Украины про административные правонарушения, тогда такие автомобили наши инспектора будут оперативно эвакуировать", – поясняет Дмитрий Рахматуллин.

Пока чиновники будут вносить изменения в законы, обычные граждане своими силами наказывают автохамов, которые паркуются на местах для инвалидов. Нередко им на капот клеят поучительные плакаты, выставляют пакеты с мусором, а более радикально настроенные граждане пробивают колеса.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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