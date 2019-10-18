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Скандал с трансплантацией органов в Киеве: полиция открыла дело

18 октября, 09:53

В ходе обысков в медцентре изъяли криохолодильные камеры с различными биологическими образцами

/ Фото: dtp.kiev.ua

Полиция Киевской области проверяет факт незаконной трансплантации человеческих органов в одном из частных медицинских центров в столице.

Ранее Бориспольский отдел полиции открыл уголовное производство по ст. 271 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения требований действующего законодательства об охране труда в одном из частных медицинских центров.

"В ходе расследования полицейские узнали, что там могут происходить незаконные медицинские операции. По новоявленным фактам полицейские открыли уголовное производство по ст.143 (Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека) Уголовного кодекса Украины и провели санкционированный обыск в медицинском учреждении", – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции Киевской области.

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В ходе обыска была изъята документация, технологическое оборудование, в частности, криохолодильные камеры с различными биологическими образцами.

"По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают происхождение биологических образцов и с какой целью они там хранились", – уточнили в полиции.

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Отметим, ранее в ряде пабликов и СМИ появилась информация, что по делу о незаконной трансплантации полиция провела обыски в медцентре по адресу улица Курнатовского, 20.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Почему при действующем законе о трансплантации у наших хирургов были связаны руки.

Также ранее сообщалось, что в Турции трансплантацию давно поставили на поток и ежегодно проводят 5 0000 операций.

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органы трансплантация киевская область

Источник: Сегодня

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