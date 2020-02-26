Скандал в соцсетях: Чичерина опубликовала свое фото из Борисполя

Пограничники уверяют, что это провокация и певицу в Киев не пустят

Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая давно известна поддержкой боевиков на Донбассе и получает ордена за дружбу с так называемой "ДНР", запостила фото якобы из аэропорта "Борисполь", пишет "Украинская правда".

Скандальная певица подписала фотографию "Доброе утро, Борисполь!". Позже в комментариях на вопрос жителя Москвы, их ли уже Киев, Чичерина ответила, что "Киев-мать городов русских, мы не оставим города свои".

В Службе безопасности Украины сообщили "Украинской правде", что Чичерин давно запретили въезд в Украину. А в Госпогранслужбе назвали фото провокацией.

"Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт" Борисполь ". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекала, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрет на въезд на 3 года", – сообщил пресс-секретар ГПС Андрей Демченко. В тренде В Киеве иностранец на джипе насмерть сбил мужчину: появились фото и видео

Отметим, что российская певица известна своей любовью к боевикам т.н. "ЛНР" и "ДНР", за что в 2015 году даже была объявлена СБУ в розыск. В то же время начальник Главного следственного управления отметил, что произвести задержание на временно неподконтрольной территории невозможно. В 2015 году Министерство культуры внесло певицу в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Чичерина также успела выслужиться перед боевиками и получить медаль. Ее наградили за "активную жизненную позицию, сопереживание судьбе "ЛНР", высокий моральный дух и патриотизм, неоценимый вклад в становление молодого государства".

Недавно она разразилась неслыханным доселе объяснением, за что россияне и местные боевики воюют на востоке Украины. Отрезок из интервью с ней опубликован в YouTube.

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