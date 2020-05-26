Скандальное изнасилование под Киевом: копам сообщили о подозрении

Полицейским теперь грозит от 7 до 12 лет за решеткой

Полицейским из Кагарлыка Николаю Кузиву и Сергею Сулиме, которых подозревают в пытках и изнасиловании девушки в отделении полиции, объявили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области", – говорится в сообщении.

Итак, оперуполномоченного подозревают в изнасиловании, совершенном группой лиц, а начальника одного из секторов Кагарлицкого ОП – в соучастии в изнасиловании и превышении власти или служебных полномочий.

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Кроме того, следователи подготовили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Если вину копов докажут, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что изнасилованная женщина – свидетель в деле о краже, в которой подозреваются ее знакомые.





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