Скорая не доехала 300 метров: в Киеве устроят рейды по шлагбаумам после смерти мужчины

После смерти мужчины на Русановских садах в Киеве, где скорая не смогла проехать на вызов из-за установленного самовольно шлагбаума, в столице устроят рейд по проверке законности установки таких препятствий. Об этом на брифинге 17 июля сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Городской глава напомнил обстоятельства трагедии.

"Медики скорой не смогли проехать к пострадавшему человеку. Машина скорой остановилась в 300 метрах от места назначения. Ибо на одной из улиц были закрыты ворота. А на другой – движению препятствовал самодельный шлагбаум. К сожалению, человек, которому требовалась медицинская помощь, умер", - рассказал Кличко.

По его словам, инспектор благоустройства уже внес предписание с требованием предоставить разрешительную документацию на установку этого шлагбаума. Местные жители могут убрать его сами. Если же требования предписания не будут выполнены до конца дня пятницы, шлагбаум демонтируют специалисты столичного благоустройства.

Кличко добавил, что в Киеве много таких самовольно установленных жителями препятствий для движения. И они создают проблемы для проезда служб быстрого реагирования – спасателей, аварийных бригад, скорой помощи.

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"Для комплексного решения этой проблемы необходимо разработать и утвердить порядок установки шлагбаумов и других средств. Ведь на сегодня этот вопрос не урегулирован. Еще в 2008 году Киевсовет исключил пункт, который регулировал установку шлагбаумов, из Правил благоустройства города. Разработать новый документ должны Департамент транспортной инфраструктуры совместно с Департаментом благоустройства и районами. Я дал такое поручение", - акцентировал мэр.

Также он поручил райадминистрациям в столице осуществить рейды по законности установки шлагбаумов и других искусственных препятствий, которые мешают проезду спецтранспорта. И предоставить информацию в Департамент благоустройства для соответствующего реагирования.

Напомним, что на Березняках в Киеве пожарные не могли подъехать к горящему дому из-за припаркованных автомобилей.

Также в столице произошла драка в одном из дворов на бульваре Перова после того, как автомобиль скорой помощи не мог проехать на вызов из-за припарковавшейся машины.

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