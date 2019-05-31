Скоростной поезд Львов – Киев подвергся атаке вандалов

Нанесенный ущерб оценили в восемь тысяч долларов

Фото: Pixabay

Поздним вечером 30 мая в Киевской области хулиганы забросали камнями скоростной поезд Киев – Львов. Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", в ходе нападения поезду был нанесен ущерб на сумму в восемь тысяч долларов.

По данным компании, атака вандалов на поезд №716 произошла в 22:50 на перегоне Сорочий Брод – Мотовиловка. Было разбито лобовое стекло кабины машинистов и боковое стекло пассажирского вагона. К счастью, никто из пассажиров и экипажа поезда не пострадал.

"Для замены лобового стекла электропоезд отстраняется от работы на трое суток, что нарушает технологический процесс эксплуатации поездов и добавляет ущерба железной дороге", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, движение поездов через Кропивницкий было приостановлено на две недели. Это решение было принято для расширения автомобильного путепровода под железнодорожным мостом.

Ранее мы писали о том, что в Украине в 2019 году запускается пилотный проект по концессии железнодорожных вокзалов. Кроме того "Укрзализныця" (УЗ) подготовила дорожную карту по созданию филиала, который займется управлением вокзалами.

Кроме того, мы сообщали, что в Украине строят "умные" переходы через пути, чтобы уменьшить число несчастных случаев железных дорогах. Как отметили в "Укрзализныци", на строительство, модернизацию и реконструкцию электросетей в 2019 году выделено 76 миллионов гривен.

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