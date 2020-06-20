Разбитые крыши и поваленные деревья: что натворил ураган в Киевской области (фото и видео)

В Бородянском районе Киевской области ликвидируют последствия непогоды. Сильный ветер повалил деревья и столбы, жилые дома оказались подтопленными. Об этом сообщает Pavlovsky News.
Ураган прошел в поселке Клавдиево-Тарасово, что за 30 км от Киева. На опубликованном видео видны вырванные с корнем и сломанные деревья, поваленные бетонные столбы. Упавшие деревья порвали электропровода, а также повредили крыши жилых зданий и заборы.
В результате урагана обесточена часть поселка. В большинстве без света оказалась северная сторона, где более лесистая местность.
Также в Facebook местные жители публикуют фото и видео последствий урагана.
Напомним, в Киеве результате стихии, которая накрыла город во второй половине дня в среду, 17 июня, потоки воды подтопили улицы сразу в нескольких районах.
Кроме того, непогода бушевала и в Винницкой области. Больше всего беды ливень натворил в селе Клембовка Ямпольского района. Там из-за дождей подтоплено пять жилых домов, восемь приусадебных участков и пять колодцев.
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