Разбитые крыши и поваленные деревья: что натворил ураган в Киевской области (фото и видео)

В Бородянском районе Киевской области ликвидируют последствия непогоды. Сильный ветер повалил деревья и столбы, жилые дома оказались подтопленными. Об этом сообщает Pavlovsky News.

Реклама

Ураган прошел в поселке Клавдиево-Тарасово, что за 30 км от Киева. На опубликованном видео видны вырванные с корнем и сломанные деревья, поваленные бетонные столбы. Упавшие деревья порвали электропровода, а также повредили крыши жилых зданий и заборы.

В результате урагана обесточена часть поселка. В большинстве без света оказалась северная сторона, где более лесистая местность.

Также в Facebook местные жители публикуют фото и видео последствий урагана.

В тренде Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полиция

Реклама

Напомним, в Киеве результате стихии, которая накрыла город во второй половине дня в среду, 17 июня, потоки воды подтопили улицы сразу в нескольких районах.

Кроме того, непогода бушевала и в Винницкой области. Больше всего беды ливень натворил в селе Клембовка Ямпольского района. Там из-за дождей подтоплено пять жилых домов, восемь приусадебных участков и пять колодцев.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама