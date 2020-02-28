Смерть на пороге вуза: в Киеве обнаружили мертвого мужчину

Сегодня утром, 28 февраля, возле входа в один из корпусов Национального транспортного университета в Киеве обнаружили мертвого мужчину. Пользователи социальных сетей активно обсуждают фото, появившееся в столичных пабликах, и строят разные версии происшедшего, предполагая, что что-то случилось со студентом.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, возле в хода в здание умер не студент, а охранник.

"Тело обнаружили в шесть часов утра. Возле входа в учебное заведения скончался пожилой охранник. Причина смерти устанавливается. На теле не было обнаружено следов насильственной смерти, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу", – рассказали нам в полиции Печерского района.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, возле торгового центра на столичной Борщаговке (улица Гната Юры) умер мужчина. Тело, накрытое пленкой, пролежало на улице около двух часов.

Кроме того, на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла девятилетняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Также возле входа на станцию метро "Нивки" осенью обнаружили труп мужчины.

Также сообщалось, что в столичной подземке женщина упала на эскалаторе и получила серьезные травмы:

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