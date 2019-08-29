Смерть ребенка от голода в Киеве: мягкий приговор горе-матери хотят обжаловать

Фото: Надежда Максимец

В прокуратуре Киева сообщили детали сегодняшнего судебного заседания по резонансному делу о гибели годовалого ребенка. Напомним, в декабре 2016 года молодая женщина оставила в запертой квартире на 11 дней годовалого сына и двухлетнюю дочку. В результате мальчик умер от голода, а обессиленную девочку удалось спасти. Сегодня Голосеевский суд вынес по этому делу приговор: горе-мать получила всего восемь лет тюрьмы, тогда как прокуратура требовала для нее пожизненное лишение свободы.

"Под крики "ганьба" завершилось судебное заседание, где сегодня был объявлен приговор женщине, по вине которой от голода умер ее годовалый сын. Оставление в опасности. Так суд квалифицировал действия подозреваемой. Несмотря на собранные доказательства и показания свидетелей, от которых стыла кровь, суд не нашел оснований считать ее действия умышленным убийством и назначил ей наказание по ч. 3 ст. 135 УК Украины в виде 8 лет лишения свободы.При этом, как отметил суд в своем решении, значительную часть наказания ей будет засчитано в качестве отбытого из-за пребывания в следственном изоляторе (по закону Савченко)", – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, прокуратура готовит апелляцию и на квалификацию, и на назначенное наказание.

Напомним, на судебном заседании подозреваемой сегодня не было. Ее доставили якобы потому, что не было мест в автомобиле конвоя. Так пояснили в суде. Оглашение приговора проходило в режиме видеоконференции.

Также в столице уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле одного из домов на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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