Смерть сотрудника АП в Киеве: кем был погибший

Мужчина был уроженцем Харьковской области

Фото: Нацполиция

Смерть сотрудника АП в Киеве: кем был погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a3a/5c8/5c8a3a5c8fafe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a3a/5c8/5c8a3a5c8fafe.jpg 2019-03-14T13:29:00+02:00 Происшествия Мужчина был уроженцем Харьковской области

Убитый в Киеве сотрудник Администрации президента Александр Бухтатый, тело которого нашли утром 14 марта на улице Багговутовской у ворот церкви, был уроженцем поселка Близнюки Харьковской области.

Как пишет харьковское издание "ГородХ", ссылаясь на свои источники, ранее мужчина работал в местном самоуправлении, принимал активное участие в жизни поселка, руководил местной газетой "Нове життя".

В Администрацию президента Бухтатый попал несколько лет назад. В 2017 году его выдвигали на должность главы Национального союза журналистов Украины.

В АП он работал, как сообщалось ранее, главным консультантом Главного департамента информационной политики. Рядом с телом нашли его удостоверение сотрудника АП.

У погибшего остались жена и сын.

Ранее спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что есть подозрение о насильственной смерти, однако, по всем признакам, гибель сотрудника АП не связана с его служебной деятельностью. По его словам, вероятнее всего, речь идет о корыстных мотивах преступления. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза.

Вместе с тем, в ГУ НП Киева "Сегодня" уточнили, что при осмотре тела на месте происшествия видимых следов насильственной смерти не обнаружили, а кровь у погибшего якобы шла из носа. При этом ранее СМИ сообщали, что у погибшего разбита голова и руки в крови.

Напомним, не так давно в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смерть сотрудника АП в Киеве: кем был погибший". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.