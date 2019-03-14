Смерть сотрудника АП в Киеве: кем был погибший
Мужчина был уроженцем Харьковской области
Убитый в Киеве сотрудник Администрации президента Александр Бухтатый, тело которого нашли утром 14 марта на улице Багговутовской у ворот церкви, был уроженцем поселка Близнюки Харьковской области.
Как пишет харьковское издание "ГородХ", ссылаясь на свои источники, ранее мужчина работал в местном самоуправлении, принимал активное участие в жизни поселка, руководил местной газетой "Нове життя".
В Администрацию президента Бухтатый попал несколько лет назад. В 2017 году его выдвигали на должность главы Национального союза журналистов Украины.
В АП он работал, как сообщалось ранее, главным консультантом Главного департамента информационной политики. Рядом с телом нашли его удостоверение сотрудника АП.
У погибшего остались жена и сын.
Ранее спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что есть подозрение о насильственной смерти, однако, по всем признакам, гибель сотрудника АП не связана с его служебной деятельностью. По его словам, вероятнее всего, речь идет о корыстных мотивах преступления. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза.
Вместе с тем, в ГУ НП Киева "Сегодня" уточнили, что при осмотре тела на месте происшествия видимых следов насильственной смерти не обнаружили, а кровь у погибшего якобы шла из носа. При этом ранее СМИ сообщали, что у погибшего разбита голова и руки в крови.
Напомним, не так давно в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
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