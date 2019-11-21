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Смерть ветерана АТО в Киеве: подозреваемым грозит пожизненное заключение

21 ноября, 16:18

Дело расследуется по статье об умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц

/ Фото: Александр Яремчук

Расследование дела о жестоком избиении ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан"), который умер в столичной больнице, переквалифицировали по статье об умышленном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Следователями полиции сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения двум лицам, которые, по версии следствия, причастны к жесткому избиения семейной пары 9 ноября 2019 года на улице Академика Киприанова в Киеве. Ранее действия подозреваемых были квалифицированы как покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, п.1,12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении прокуратуры.

После смерти Панова действия его пасынка с товарищем дополнительно квалифицированы как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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В четверг, 21 ноября, подозреваемым сообщили о подозрении по п. 12. ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1,12, ч. 2 ст. 115 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, Панова и его жену избили в подъезде собственного дома сын женщины и его друг. Их задержали и отправили под арест сроком на два месяца.

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Ранее в Киеве жестоко избили спасателя – заместителя командира КАРС "Киевская служба спасения" по оперативно-спасательной работе Максима Крыжановского.

Также двое молодых людей напали на полицейского, который прибыл на вызов о нарушении тишины в Деснянском районе.

В столице же задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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Киев избиение ветеран АТО

Источник: Сегодня

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