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Смерть водителя фуры за рулем в Киеве: новые детали ДТП и фото

Сегодня, 12:34

Наталья Мамчур

У 45-летнего мужчины были проблемы с сердцем

Смерть водителя фуры за рулем в Киеве: новые детали ДТП и фото Происшествия У 45-летнего мужчины были проблемы с сердцем

Вечером 29 июня на проспекте Победы между станциями метро "Нивки" и "Берестейская" в Киеве произошло смертельное происшествие. Грузовик Mercedes, который двигался в направлении центра города, внезапно потерял управление, съехал с дороги на бордюр, снес около пяти метров ограждения и остановился.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали, что 45-летний водитель мертв. Вероятно, смерть настала не в результате аварии, а из-за плохого самочувствия мужчины. Предварительно, у него были проблемы с сердцем. Не исключено, что повлияла на здоровье и жара. Однако точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

Очевидцы говорят: повезло, что грузовик съехал на обочину и никого больше не зацепил. В противном случае последствия могли бы быть намного печальнее.

Ранее сообщалось, что в селе Станишовка Таращанского района Киевской области 28 июля произошло ДТП, в результате которого 15-летний подросток впал в кому.

Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.

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Киев ДТП проспект победы

Источник: Сегодня

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