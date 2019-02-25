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Смертельная авария на Братиславской – появились фотографии с места ДТП

Сегодня, 12:11

Mercedes на большой скорости залетел в фуру на иностранных номерах

Фото: А.Ракитин
Смертельная авария на Братиславской – появились фотографии с места ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3c1/ee4/5c73c1ee4b084.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3c1/ee4/5c73c1ee4b084.jpg Происшествия Mercedes на большой скорости залетел в фуру на иностранных номерах

В Киеве смертельное ДТП произошло на ул. Братиславской. В конце прошлой недели, 22 февраля, Mercedes на большой скорости влетел в фуру на иностранных номерах, которая в составе колонны двигалась в направлении Броваров.

По данным полиции Киева, 52-летний водитель легковушки погиб на месте, а 34-летняя пассажирка с травмами головы и грудной клетки была госпитализирована. Причины происшествия выясняют полицейские.

Известно, что за рулем грузовика с иностранной регистрацией находился 48-летний гражданин другого государства, он не пострадал. Для установления причин аварии назначены экспертизы.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее в Киеве легковушка влетела в столб на остановке. Это произошло в Днепровском районе столицы, когда водитель двигался по улице Алма-Атинской (микрорайон ДВРЗ).

Напомним, вечером, 23 февраля, в Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку. Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую на остановке маршрутку.

А на днях в Киеве случилось курьезное ДТП – грузовик с кирпичами протаранил легковушку на Крещатике и перевернулся.

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Тег Киев, авария, ДТП, погиб

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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