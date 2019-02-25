Смертельная авария на Братиславской – появились фотографии с места ДТП

Mercedes на большой скорости залетел в фуру на иностранных номерах

Фото: А.Ракитин

Смертельная авария на Братиславской – появились фотографии с места ДТП Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3c1/ee4/5c73c1ee4b084.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3c1/ee4/5c73c1ee4b084.jpg 2019-02-25T12:11:00+02:00 Происшествия Mercedes на большой скорости залетел в фуру на иностранных номерах

В Киеве смертельное ДТП произошло на ул. Братиславской. В конце прошлой недели, 22 февраля, Mercedes на большой скорости влетел в фуру на иностранных номерах, которая в составе колонны двигалась в направлении Броваров.

По данным полиции Киева, 52-летний водитель легковушки погиб на месте, а 34-летняя пассажирка с травмами головы и грудной клетки была госпитализирована. Причины происшествия выясняют полицейские.























Известно, что за рулем грузовика с иностранной регистрацией находился 48-летний гражданин другого государства, он не пострадал. Для установления причин аварии назначены экспертизы.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее в Киеве легковушка влетела в столб на остановке. Это произошло в Днепровском районе столицы, когда водитель двигался по улице Алма-Атинской (микрорайон ДВРЗ).

Напомним, вечером, 23 февраля, в Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку. Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую на остановке маршрутку.

А на днях в Киеве случилось курьезное ДТП – грузовик с кирпичами протаранил легковушку на Крещатике и перевернулся.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.