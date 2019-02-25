Смертельная авария на Братиславской – появились фотографии с места ДТП
Mercedes на большой скорости залетел в фуру на иностранных номерах
В Киеве смертельное ДТП произошло на ул. Братиславской. В конце прошлой недели, 22 февраля, Mercedes на большой скорости влетел в фуру на иностранных номерах, которая в составе колонны двигалась в направлении Броваров.
По данным полиции Киева, 52-летний водитель легковушки погиб на месте, а 34-летняя пассажирка с травмами головы и грудной клетки была госпитализирована. Причины происшествия выясняют полицейские.
Известно, что за рулем грузовика с иностранной регистрацией находился 48-летний гражданин другого государства, он не пострадал. Для установления причин аварии назначены экспертизы.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Ранее в Киеве легковушка влетела в столб на остановке. Это произошло в Днепровском районе столицы, когда водитель двигался по улице Алма-Атинской (микрорайон ДВРЗ).
Напомним, вечером, 23 февраля, в Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку. Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую на остановке маршрутку.
А на днях в Киеве случилось курьезное ДТП – грузовик с кирпичами протаранил легковушку на Крещатике и перевернулся.
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