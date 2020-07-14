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Смертельная авария на Столичном шоссе: выяснилось, сколько раз ловили Желепу на пьяной езде

14 июля, 19:57

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Подозреваемый в страшной аварии был несколько раз судим

Антона Желепу, которого подозревают в смертельном ДТП на Столичном шоссе, семь раз привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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Отметим, также сторона обвинения сообщала, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за ДТП с тяжелыми последствиями, за что отбывал наказание.

Напомним, 14 июля Антону Желепе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

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Напомним, что в районе Кончи-Заспы 12 июля Антон Желепа за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В итоге погибла почти целая семья, находившаяся в "корейце" – отец, мать, их четырехлетняя дочь и 10-летний сын. Еще один ребенок, которому 14 лет, был госпитализирован, он находится в реанимации. Драгер показал у Желепы 1,32 промилле.

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Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

О подробностях страшной аварии смотрите в нашем сюжете:

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Киев ДТП прокуратура подозреваемый пьяный водитель

Источник: Сегодня

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