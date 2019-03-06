Смертельная авария на трассе под Киевом: новые фото с места трагедии
Легковушка пошла на обгон и спровоцировала лобовое столкновение
В Киево-Святошинском районе 5 марта вечером произошла масштабная авария. Столкнулись легковушки Lada, Honda Civic и грузопассажирский Ford Transit.
По предварительным данным, Ford ехал в снаправлении Боярки со стороны Вишневого. Его решил обогнать водитель на Lada, однако он не успел вернуться в свой ряд и столкнулся с Honda. От удара Honda ушла в право и вылетела на обочину, а Lada в свою очередь зацепила еще и микроавтобус.
Два человека из этой легковушки погибли, также был госпитализирован водитель Honda. С обстоятельствами происшествия разбираются правоохранители, открыто уголовное производство.
Напомним, недавно в Киеве произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, которые находились в салоне Chevrolet Aveo.
Кроме того, неподалеку от станции метро "Дружбы народов" произошло ДТП с несколькими пострадавшими. На перекрестке улиц Михаила Бойчука и Профессора Подвысоцкого (Печерской район столицы) легковушка Chevrolet Lacetti службы такси Uber сбила двоих курьеров Domino’s Pizza на скутерах.
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