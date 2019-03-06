Смертельная авария на трассе под Киевом: новые фото с места трагедии

Легковушка пошла на обгон и спровоцировала лобовое столкновение

Фото: А.Ракитин

Смертельная авария на трассе под Киевом: новые фото с места трагедии Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa9/2e6/5c7fa92e687d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa9/2e6/5c7fa92e687d4.jpg 2019-03-06T13:04:34+02:00 Происшествия Легковушка пошла на обгон и спровоцировала лобовое столкновение

В Киево-Святошинском районе 5 марта вечером произошла масштабная авария. Столкнулись легковушки Lada, Honda Civic и грузопассажирский Ford Transit.

По предварительным данным, Ford ехал в снаправлении Боярки со стороны Вишневого. Его решил обогнать водитель на Lada, однако он не успел вернуться в свой ряд и столкнулся с Honda. От удара Honda ушла в право и вылетела на обочину, а Lada в свою очередь зацепила еще и микроавтобус.























Два человека из этой легковушки погибли, также был госпитализирован водитель Honda. С обстоятельствами происшествия разбираются правоохранители, открыто уголовное производство.

Напомним, недавно в Киеве произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, которые находились в салоне Chevrolet Aveo.

Кроме того, неподалеку от станции метро "Дружбы народов" произошло ДТП с несколькими пострадавшими. На перекрестке улиц Михаила Бойчука и Профессора Подвысоцкого (Печерской район столицы) легковушка Chevrolet Lacetti службы такси Uber сбила двоих курьеров Domino’s Pizza на скутерах.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.