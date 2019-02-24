Смертельная авария в Киеве: появилось видео момента ДТП

Оказалось, что во время столкновения автомобиля со столбом пострадала и пенсионерка

Фото: Информатор

Смертельная авария в Киеве: появилось видео момента ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/24b/129/5c724b1297732.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/24b/129/5c724b1297732.jpg 2019-02-24T09:43:00+02:00 Происшествия Оказалось, что во время столкновения автомобиля со столбом пострадала и пенсионерка

В Киеве легковушка влетела в столб на остановке. Это произошло в Днепровском районе столицы, когда водитель двигался по улице Алма-Атинской (микрорайон ДВРЗ).

Соответствующее видео с камеры наблюдения опубликовал Информатор.

Audi ехала в сторону улицы Азербайджанской. На повороте перед улицей Волховской легковушку занесло и отбросило на тротуар. Машина влетела в столб на остановке общественного транспорта, на которой стояла пожилая женщина. Пенсионерку госпитализировали.

Как уже сообщалось, в результате аварии одного из пассажиров спасателям удалось вырезать из изувеченного автомобиля, но он скончался от полученных травм.

Напомним, вечером, 23 февраля, в Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку. Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую н остановке маршрутку.

А на днях в Киеве случилось курьезное ДТП – грузовик с кирпичами протаранил легковушку на Крещатике и перевернулся. Смотрите в видеосюжете "Сегодня".

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельная авария в Киеве: появилось видео момента ДТП". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"