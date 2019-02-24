Смертельная авария в Киеве: появилось видео момента ДТП
Оказалось, что во время столкновения автомобиля со столбом пострадала и пенсионерка
В Киеве легковушка влетела в столб на остановке. Это произошло в Днепровском районе столицы, когда водитель двигался по улице Алма-Атинской (микрорайон ДВРЗ).
Соответствующее видео с камеры наблюдения опубликовал Информатор.
Audi ехала в сторону улицы Азербайджанской. На повороте перед улицей Волховской легковушку занесло и отбросило на тротуар. Машина влетела в столб на остановке общественного транспорта, на которой стояла пожилая женщина. Пенсионерку госпитализировали.
Как уже сообщалось, в результате аварии одного из пассажиров спасателям удалось вырезать из изувеченного автомобиля, но он скончался от полученных травм.
Напомним, вечером, 23 февраля, в Киеве иномарка врезалась в маршрутку и снесла остановку. Водителя Kia Ceed подрезал неизвестный и скрылся, а иномарку понесло в стоявшую н остановке маршрутку.
А на днях в Киеве случилось курьезное ДТП – грузовик с кирпичами протаранил легковушку на Крещатике и перевернулся. Смотрите в видеосюжете "Сегодня".
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смертельная авария в Киеве: появилось видео момента ДТП". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае автомобиль с горняками попал в жуткое ДТП: 20 человек погибли
Еще 30 человек в результате аварии получили ранения
В Житомирской области легковушка насмерть сбила пешехода
От полученных травм 70-летний мужчина скончался на месте аварии