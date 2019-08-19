Смертельное ДТП на Гостомельской трассе под Киевом: машина такси въехала в столб (фото и видео)

Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, врезался в столб и слетел в кювет. Погибла женщина

На Гостомельской трассе в Киеве, где ранее столкнулись два авто, произошло новое ДТП. Как сообщает "Информатор", в воскресенье, 18 августа, автомобиль Renault Logan службы такси вылетел с шоссе и въехал в столб. В результате аварии, погибла женщина-пассажир, еще два человека пострадали.

Известно, что машина ехала в сторону Гостомеля, но перед въездом авто выехало на полосу встречного движения, врезалась в столб и съехала в кювет.

Ранее водитель данного авто привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения.

Также опубликовано видео момента аварии:

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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