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Смертельное ДТП на Нивках: водитель украл инструмент погибшего

8 июля, 14:43

У авто в результате аварии полностью срезало крышу, а вещи рассыпались по дороге

Фото: А.Ракитин

Стали известны детали жуткого происшествия, которое произошло вчера на проспекте Победы в районе станции метро "Нивки". По словам очевидцев, в сторону выезда из Киева двигался автомобиль Kia, а за ним ехал Chevrolet. На путепроводе водитель Chevrolet зацепил Kia и потерял управление: авто залетело на отбойник и перевернулось. В результате, у машины отбойником полностью срезало крышу. Водитель был пристегнут и не выпал из авто, однако это не спасло ему жизнь.

Тем временем, патрульный полицейский Дмитрий Крештофов рассказал о вопиющем инциденте, который произошел на месте аварии. Один из проезжавших мимо водителей украл перфоратор, который вылетел на дорогу из авто погибшего.

"Почти каждую смену мы видим смерть. К этому невозможно привыкнуть, но уже мало, что может шокировать. Сегодня меня удалось удивить. ДТП с погибшим. Перевернутая машина, крышу срезало отбойником, вещи разлетелись по всей дороге. И тут один из водителей, проезжавший мимо, останавливается, выходит из машины, забирает перфоратор погибшего и уезжает… Другой неравнодушный водитель его догнал, украденное вернули. История без морали, просто о тех, кто нас окружает", – написал он.

Фото: Дмитрий Крештофов

Ранее в Киеве на проспекте Победы, на выезде из Киева,Mazda сбила пешехода, перебегавшего многополосную трассу в неположенном месте. Удар был таким сильным, что пешеход разбил лобовое стекло автомобиля, в результате чего чуть не погибла пассажирка на переднем сиденье машины.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, на выходных в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.

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Тег Киев, авария, ДТП, нивки

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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