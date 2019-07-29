Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появились новые подробности и фото

Сегодня утром, 29 июля, в Подольском районе в Киеве произошла масштабная авария. На перекрестке окружной дороги и ул. Газопроводной столкнулись две легковушки – Chevrolet и Mitsubishi.
По предварительным данным, Chevrolet двигался от Гостомельского шоссе в сторону площади Шевечнко, протаранил Mitsubishi, который остановился на перекрестке, чтобы повернуть на Газопроводную. В Chevrolet ехали отец с сыном, а за рулем второго авто была женщина. В результате столкновения все они получили серьезные травмы. Водитель Chevrolet скончался по дороге в больницу. Все обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.
Напомним, в начале июля на этом же участке также произошла смертельная авария – столкнулись "Жигули" и Skoda. Одна из машин вылетела на тротуар и сбила случайного пешехода.
Ранее сообщалось, что в селе Станишовка Таращанского района Киевской области 28 июля произошло ДТП, в результате которого 15-летний подросток впал в кому.
Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.
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