Смертельное ДТП на остановке в Киеве: появились подробности

Столичная полиция сообщила обстоятельства ДТП на бульваре Перова, где утром 22 января водитель авто охранной фирмы въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП он погиб, пассажир легковушки и мужчина на остановке получили травмы.
"Сотрудники полиции установили, что водитель Renault наехал на бордюр, после чего не справился с управлением и врезался в троллейбус. После столкновения легковушку отбросило на тротуар к остановке общественного транспорта", – говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Национальной полиции.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что во Львове водитель, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате травмирована молодая женщина.
Также сообщалось, что в прошлом году на остановке в Броварах сотрудник полиции охраны сбил людей. В ГБР уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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