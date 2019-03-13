Смертельное ДТП на Подоле: сбежавшего водителя арестовали
Мужчина, который находился за рулем авто в нетрезвом состоянии, сбежал из больницы
Виновник смертельного ДТП на улице Нижнеюрковской в Подольском районе Киева, который после аварии был госпитализирован и сбежал из больницы, задержан и отправлен под арест. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Так, 9 марта водитель Daewoo Nexia, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, ехал по Нижнеюрковской, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стену. В результате ДТП пассажир этого авто от полученных травм погиб на месте. Водителя машины госпитализировали в больницу. Однако после получения первичной медицинской помощи мужчина не уведомил ни следователя, ни врачей и сбежал из медучреждения.
Позднее мужчину задержали, сейчас ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Также установлено, что сбежавший водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мы писали, что в этом ДТП погибшего и пострадавшего деблокировали из машины спасатели с помощью гидравлического инструмента. Пожарным также пришлось смывать топливо, которое в результате ДТП разлилось на проезжую часть.
Напомним, на днях автомобиль Audi въехал в металлический забор на Воздухофлотском проспекте возле российского посольства в Киеве.
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