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Смертельное ДТП на Подоле: сбежавшего водителя арестовали

Сегодня, 10:19

Мужчина, который находился за рулем авто в нетрезвом состоянии, сбежал из больницы

Фото: А.Ракитин, Сегодня
Смертельное ДТП на Подоле: сбежавшего водителя арестовали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8bd/d83/5c88bdd837000.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8bd/d83/5c88bdd837000.jpg Происшествия Мужчина, который находился за рулем авто в нетрезвом состоянии, сбежал из больницы

Виновник смертельного ДТП на улице Нижнеюрковской в Подольском районе Киева, который после аварии был госпитализирован и сбежал из больницы, задержан и отправлен под арест. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 9 марта водитель Daewoo Nexia, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, ехал по Нижнеюрковской, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стену. В результате ДТП пассажир этого авто от полученных травм погиб на месте. Водителя машины госпитализировали в больницу. Однако после получения первичной медицинской помощи мужчина не уведомил ни следователя, ни врачей и сбежал из медучреждения.

Позднее мужчину задержали, сейчас ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Также установлено, что сбежавший водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали, что в этом ДТП погибшего и пострадавшего деблокировали из машины спасатели с помощью гидравлического инструмента. Пожарным также пришлось смывать топливо, которое в результате ДТП разлилось на проезжую часть.

Напомним, на днях автомобиль Audi въехал в металлический забор на Воздухофлотском проспекте возле российского посольства в Киеве.

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Тег Киев, авария, ДТП, арест, подол

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