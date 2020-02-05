Смертельное ДТП на Столичном шоссе: появились новые подробности (фото, видео)

На месте погиб водитель, второго водителя и пассажира забрали в больницу

Фото: Полиция Киева

В столице 5 февраля утром на скользких дорогах произошло несколько серьезных ДТП. В частности, смертельная авария произошла на Столичном шоссе, недалеко от санатория "Конча-Заспа". ДТП произошло между автомобилями Renault и Jeep около 8 часов утра. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, "скорая" и спасатели.

В результате столкновения водитель автомобиля Renault погиб на месте. С помощью гидравлического инструмента спасатели достали тело мужчины из покореженного авто. Пострадавших водителя автомобиля Jeep и пассажирку Renault госпитализировали.

По предварительной информации полиции, на проезжей части произошло столкновение автомобилей "Джип Ренегат" и "Рено Лагуна". Погибший водитель "Рено" – 1989 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и механизма столкновения транспортных средств.

Напомним, что на 5 февраля в столице прогнозируют мощнейший снегопад. Водителей призвали удержаться от поездок на личных авто и пересесть в общественный транспорт. Синоптики не исключают, что в Киеве может выпасть до 10 см снега.

При этом похолодание ожидается по всей Украине. Подробнее смотрите в сюжете:

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