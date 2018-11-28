Смертельное ДТП под Киевом: фура раздавила легковушку

На Броварской окружной дороге под Киевом произошло смертельное ДТП. Столкнулись фура Mercedes и Hyundai Accent.

Как сообщает "Информатор", авария произошла 27 ноября около 17:00. Водитель фуры из Молдовы ехал в сторону Киева, на дорогу перед ним вылетел Hyundai и водитель не успел отреагировать. Удар пришелся на водительскую сторону, фуру развернуло, она выехала на противоположную сторону дороги. Также грузовик вытолкал в кювет и Accent.

По информации полиции, в момент столкновения у легковушки был открыт капот. Скорее всего, из-за ограничения видимости водитель Hyundai вылетел на встречную полосу. После аварии фура перекрыла движение в сторону Броваров.

В ДТП погиб водитель легковушки, тело из покореженного автомобиля доставали спасатели. Из-за аварии на трассе образовалась пробка.















Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Напомним, 3 ноября, в Киеве на перекрестке улиц академика Заболотного и Васильковской фура MAN влетела в легковушку Daewoo, в результате чего автомобили раскидало в разные стороны дороги.

Кроме того, 24 октября в Киеве произошло два ДТП с переворачиванием. Так, на Теремках перевернулась фура, а на Левобережной – "ГАЗель". Фура перевернулась на спуске и перегородила дорогу, в результате чего образовалась огромная пробка. Часто на спуске с улицы Заболотного автомобили развивают скорость 80-100 км/ч, а в данном месте дорога имеет изгиб.