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Смертельное ДТП под Киевом: появились подробности

23 ноября, 11:05

Легковушка насмерть сбила двух пешеходов

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В селе Семиполки под Киевом в жутком ДТП, в котором погибли два пешехода, пострадали еще два человека. Об этом сообщили на YouTube-канале dtp.kiev.ua.

Выяснилось, что в аварии пострадали водитель и пассажир сбившей пару легковушки. Их срочно госпитализировали.

Напомним, ДТП произошло около 21:00 22 ноября. Как выяснилось, мужчина и женщина решили перебежать дорогу в неположенном месте и угодили под колеса автомобиля. Удар был настолько сильным, что обоим пешеходам оторвало конечности. А мужчину легковушка и вовсе протащила за собой около десяти метров. У пары практически не было шансов выжить, а их останки разбросало по проезжей части на 50 метров.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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