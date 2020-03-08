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Смертельное ДТП под Киевом: появилось видео, как фура разорвала легковушку

8 марта, 08:19

Сергей Мартынец

Грузовик мчался на большой скорости, и у легковушки не было шансов уцелеть

Возле Борисполя, на Кольцевой дороге, столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погибли три человека. От иномарки практически ничего не осталось.

"Информатор" опубликовал видео момента самой аварии.

Момент столкновения автомобилей зафиксировала камера наружного наблюдения. Столкновения произошло прямо на перекрестке: никто не хотел никому уступать дорогу, но фура мчалась на большой скорости, и у легковушки не было шансов уцелеть. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало, а грузовик опрокинулся.

Как сообщали новости "Сегодня", позже стало известно, что на трассе столкнулись фура Renault и легковушка Peugeot 307. В салоне автомобиля были двое мужчин и женщина. Все они погибли. Грузовик опрокинулся на бок. Его водитель не пострадал. По информации полиции, фура двигалась по Бориспольской окружной со стороны Харькова, а Peugeot выезжала на перекресток со второстепенной дороги.

Напомним, недавно министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал запуск автоматический фиксации нарушений ПДД. Глава МВД отмечал ужасающую статистку – в неделю на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек.

Смотрите также видео, как в Одессе фура на ходу потеряла прицеп:

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Киев ДТП Борисполь фура

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