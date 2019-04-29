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Смертельное ДТП под Киевом: внедорожник протаранил фуру

29 апреля, 07:56

Водитель легковушку не дожил до приезда "скорой", от его автомобиля фактически не осталось живого места

Фото: Информатор

28 апреля уже случилось ДТП, из-за которого двое детей попали в больницу. А теперь под Киевом внедорожник протаранил фуру, в результате чего погиб водитель. Об этом сообщает "Информатор".

Так, вчера вечером в Броварах случилась авария с участием внедорожника Volkswagen Amarok и фуры. Легковой автомобиль на скорости въехал в грузовой, что тот аж развернуло на 90 градусов и был снесен отбойник прицепом. Правоохранители сообщили, что Volkswagen двигался на высокой скорости по улице Москаленко, выезжая на Окружную, однако там "поцеловал" фуру, двигающуюся в сторону Киева.

Фото: "Информатор"

В то же время водитель фуры признался. Что ехал с нормальной скоростью, не превышал. К несчастью, мужчина за рулем Volkswagen скончался от полученных травм до приезда "скорой". От его машины фактически не осталось живого места. Водитель фуры отделался испугом и находился в шоковом состоянии. Его транспорт также значительно пострадал. А на прицепе остались следы крови от погибшего водителя.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Также мы сообщали о том, как в Киеве водитель машины на еврономерах сбил мотоциклиста. Подробности смотрите в видео "Сегодня".


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Тег ДТП, водитель, бровары, фура, внедорожник

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