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Смертельное ДТП под Киевом: женщина на Hyundai врезалась в дерево

9 декабря, 11:50

Авария произошла в селе Зазимье

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В селе Зазимье Броварского района утром 9 декабря произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области, в результате аварии погибла женщина-водитель Hyundai.

"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о ДТП в с. Зазимье. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили авто, которое снесло с проезжей части в кювет. 38-летняя местная жительница, которая находилась за рулем, получила травмы несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Кроме того, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

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