Смертельное ДТП под Киевом: женщина упала с мопеда и попала под грузовик

Авария произошла из-за нарушения правил обгона

Смертельное ДТП произошло в селе Хотяновка. Фото: Информатор

Под Киевом, в селе Хотяновка Вышгородского района, произошло смертельное ДТП с участием фуры DAF и мопеда – женщина выполняла обгон фуры с правой стороны, потеряла управление и упала под колеса.

От полученных травм она скончалась на месте. Трагедия произошла 5 июля, около 19:20, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, фура и мопед, за рулем которого находилась женщина, ехали в попутном направлении, в сторону села Новоселки.

Во время движения женщина 1949 года рождения начала обгонять грузовик по правой стороне, но при совершении маневра потеряла управление и упала, попав под колеса фуры.

Стоит отметить, что на участке дороги, где произошло ДТП, для проезда в каждом направлении доступно по одной полосе. Также в этом месте закрытый поворот, где обгон категорически запрещен.

Выяснением подробностей и обстоятельства аварии занимаются сотрудники патрульной полиции. На месте происшествия работали копы, медики и следственно-оперативная группа. На время работы полицейских движение на данном участке дороги было затруднено.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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