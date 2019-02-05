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Смертельное ДТП с актрисой "Дизель-шоу" под Киевом: следствие закончено

Сегодня, 17:15

Правоохранители передали дело в суд

Фото: Нацполиция
Смертельное ДТП с актрисой "Дизель-шоу" под Киевом: следствие закончено //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9a8/868/5c59a8868864a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9a8/868/5c59a8868864a.jpg Происшествия Правоохранители передали дело в суд

В полиции Киевской области сообщили, что расследование дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская, окончено.

Напомним, авария произошла 20 октября 2018 года на Житомирской трассе возле села Мила: автобус, на котором группа актеров возвращались в Киев, врезался в грузовик.

"Дело направлено в суд, вина подозреваемого доказана. Водитель сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину", – говорят в ГУ НП Киевской области.

Здесь называют и причину ДТП: водитель не справился с управлением. По ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного Кодекса, мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, автобус с актерами шоу "Дизель шоу" попал в аварию в субботу, 20 октября 2018 года, в 06:43 на Житомирской трассе. Трагедия произошла в Киевской области возле села Мила. Автобус с известными актерами влетел в грузовик DAF.

В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, еще двух актеров коллектива "Дизель шоу" госпитализировали с различными травмами. Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

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Тег авария, ДТП, расследование, Дизель шоу

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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