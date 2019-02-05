Смертельное ДТП с актрисой "Дизель-шоу" под Киевом: следствие закончено
Правоохранители передали дело в суд
В полиции Киевской области сообщили, что расследование дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская, окончено.
Напомним, авария произошла 20 октября 2018 года на Житомирской трассе возле села Мила: автобус, на котором группа актеров возвращались в Киев, врезался в грузовик.
"Дело направлено в суд, вина подозреваемого доказана. Водитель сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину", – говорят в ГУ НП Киевской области.
Здесь называют и причину ДТП: водитель не справился с управлением. По ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного Кодекса, мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, автобус с актерами шоу "Дизель шоу" попал в аварию в субботу, 20 октября 2018 года, в 06:43 на Житомирской трассе. Трагедия произошла в Киевской области возле села Мила. Автобус с известными актерами влетел в грузовик DAF.
В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, еще двух актеров коллектива "Дизель шоу" госпитализировали с различными травмами. Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.
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