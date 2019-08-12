Смертельное ДТП с маршруткой под Киевом: новые детали и фото с места трагедии (18+)

/ Фото: А.Ракитин, Сегодня

Среди пострадавших в масштабной аварии на Одесской трассе под Киевом есть несовершеннолетний ребенок. О этом "Сегодня" рассказали в ГУ НП Киевской области.

Напомним, ДТП произошло 11 августа в 19:25 в селе Глеваха. Легковушка Volkswagen на большой скорости врезалась в микроавтобус с пассажирами, который выполнял рейс по маршруту Белая Церковь – Киев и затормозил на остановке. Очевидцы рассказывают, что удар был такой силы, что маршрутка отлетела на несколько десятков метров и стала поперек дороги.

"В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen. Это женщины 1974 и 1952 года рождения из села Бородянка. Водитель легкового авто выжил, но был госпитализирован. В маршрутке всего ехало 18 человек, 16 из них были госпитализированы. Среди них и несовершеннолетний ребенок – девочка 2006 года рождения, у которой закрытая травма головы", – рассказали в ГУ НП Киевской области.

Среди травм, которые получили люди – ушибы, переломы. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких лиц). Санкция по ней – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и несовершеннолетним!

Напомним, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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