Смертельное ДТП со служебным авто полиции в Киеве: появились подробности

В столичном главке Национальной полиции сообщили подробности смертельной аварии на Харьковском шоссе в Киеве, где автомобиль Skoda Octavia вечером 12 апреля на синих номерных знаках сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве подтвердили, что Skoda – служебное авто полиции.

"Предварительно было установлено, что водитель служебного автомобиля двигался по шоссе в направлении улицы Фанерной, а тем временем пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу", – говорится в сообщении.

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Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать следователи Государственного бюро расследований.

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В ГБР пока что официальных заявлений по поводу инцидента не делали.

Ранее в Броварах пьяный полицейский сбил двух людей. В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Также сообщалось, что в Бородянском районе в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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