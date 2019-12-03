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Смертельное ДТП с Porsche и маршруткой под Киевом: появились подробности

3 декабря, 16:57

Александр Марущак

В полиции сообщили, что погибли два человека, еще трое пострадали

Фото: Олена Жежера/Facebook

Фото: Олена Жежера/Facebook

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Стали известны подробности ДТП в Буче при участии Porsche Cayenne и маршрутки. В полиции Киевской области рассказали сайту "Сегодня", что на месте работает следственно-оперативная группа.

"На данный момент известно, что в результате ДТП в Буче погибло два человека, еще трое получили травмы и были срочного госпитализированы в ближайшую больницу. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень". Все обстоятельства и механизм ДТП сейчас устанавливают на месте сотрудники правоохранительных органов", – рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Ранее сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Также в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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авария ДТП Буча

Источник: Сегодня

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