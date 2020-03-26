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Смертельное ДТП с такси на Воздухофлотском проспекте – появились фото с места ЧП

26 марта, 14:51

Мила Князьская-Ханова

Машина протаранила конструкцию пешеходного перехода

В Киеве сегодня утром, 26 марта, произошло смертельное ДТП. Так, на проезжей части дороги Воздухофлотского пр-та, 6 (Соломенский район) автомобиль Renault Megan, на борту которого изображен логотип крупной службы такси, врезался в конструкцию пешеходного перехода. В результате аварии водитель получил травму, а пассажирка погибла.

Доставать из искореженного автомобиля травмированного водителя и его погибшую пассажирку прибыли спасатели. Их на место происшествия вызвали в 6:23, рассказали в ГСЧС столицы.

С помощью гидравлического инструмента сотрудники ГСЧС деблокировали травмированного водителя из автомобиля и передали его медикам, а также достали тело женщины, которая вследствие этого события погибла. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснять правоохранители.

Напомним, в Киевской области, возле Борисполя, на Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль – в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Кроме того, в Киеве недалеко от метро "Ипподром" столкнулись два автомобиля Renault.

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ДТП спасатели погибла правоохранители врезался

Источник: Сегодня

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