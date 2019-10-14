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Смертельное ДТП со "скорой" на Троещине: появились детали

14 октября, 09:28

Водитель скорой помощи погиб на месте, а фельдшер - по дороге в больницу

/ Фото: Информатор

В Киеве в Деснянском районе случилось ДТП с участием легковушки и автомобиля скорой помощи. От удара карета с медиками и маленьким ребенком перевернулась. В дорожной аварии погибли два человека, еще четыре получили травмы. Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло около 22:00 13 октября на перекрестке проспекта Генерала Ватутина и бульвара Перова.

Предварительно, "скорая" доставляла ребенка в больницу с улицы Маяковского. Пересекая участок с активным движением, ее не пропустил автомобиль Peugeot, который начал движение на разрешенный сигнал светофора. Автомобиль медслужбы влетел в боковую часть Peugeot. В результате легковушку отбросило на газон, а "скорая" перевернулась.

При переворачивании медицинский автомобиль раздавил голову водителю. Он скончался на месте. Еще двое врачей получили серьезные травмы. По пути в реанимацию погиб фельдшер. По информации от правоохранителей, ребенок и мама, которые ехали в "скорой", чудом не получили серьезных травм. В автомобиле Peugeot также находились две несовершеннолетних девочки. Они отделались небольшими повреждениями.

На месте работала патрульная полиция, спасатели и следователи. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Кировоградской области в городе Александрия сотрудник полиции сбил велосипедиста . Водитель Mercedes допустил наезд на велосипедиста. В результате происшествия местный житель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался.

Также мы писали, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

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