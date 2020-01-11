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Смертельное ДТП в Киеве: KIA Rio сбила мужчину и выехала в машины

11 января, 01:42

Мужчина скончался на месте

В Киеве по адресу улица Марины Цветаевой, 7 произошло смертельная авария.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, водитель Rio ехал по Цветаевой. В этот момент проезжую часть переходил мужчина. Водитель пытался уйти от столкновения. Но удара избежать не удалось. Мужчина скончался на месте.

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Потом KIA Rio зацепила Chevrolet, который стоял на полосе встречного движения, а после этого лоб в лоб врезался в Sportage. На месте работали экипажи полиции, медики, следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.

Ранее в Киеве на улице Тургеневской произошло ДТП, после которого один из водителей решил прилечь отдохнуть на месте аварии.

Также утром 1 января в Киевской области произошло ДТП с подростками, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Ее тело нашли в 100 метрах от места аварии.

Также мы сообщали о смертельном ДТП, которое произошло в Подольском районе:

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также мы писали о том, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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Киев авария ДТП смерть пешеходы

Источник: Информатор

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