Смертельное ДТП в Киеве: копы задержали водителя, который сбежал с места аварии

Водитель пришел в полицию вместе со своим адвокатом

В результате ДТП женщина в салоне Daewoo сгорела заживо. Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП в Киеве: копы задержали водителя, который сбежал с места аварии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/841/737/5c68417375237.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/841/737/5c68417375237.jpg 2019-02-16T19:00:28+02:00 Происшествия Водитель пришел в полицию вместе со своим адвокатом

В Киеве полиция задержала мужчину, который скрылся с места смертельного ДТП на Столичном шоссе, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Водителя BMW, 1998 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он вместе с адвокатами пришел в полицию", – говорится в сообщении.

По словам полицейских, с задержанным будут проводиться следственные действия. Кроме того, его отвезут к врачу-наркологу с целью забора биологических образцов для установления степени алкогольного или наркотического опьянения.

"До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе временного содержания", - заявили в полиции.

Напомним, что авария произошла в ночь на 16 февраля, на трассе в направлении Южного моста со стороны Конча-Заспы: BMW X5 на большой скорости влетел в отбойник, после этого машина с оторванным колесом проехала около ста метров и врезалась в попутный Daewoo Lanos, который от удара загорелся.

По словам очевидцев, из автомобиля выбрался водитель, однако его пассажирка осталась в машине, не смогла выбраться и сгорела заживо. В свою очередь, мужчины из BMW, оставив побитое авто, исчезли в неизвестном направлении.

Ранее накануне в Киеве неадекватный водитель устроил столкновение, но при этом притворялся пострадавшим, вел себя агрессивно и сопротивлялся полиции.

Также мы сообщали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за не пристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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