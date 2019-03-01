Смертельное ДТП в Киеве: лоб в лоб столкнулись легковушка и "скорая", трое погибших

В лобовом столкновении "скорой" и легковушки погибли три человека

Смертельное ДТП в Киеве: лоб в лоб столкнулись легковушка и "скорая", трое погибших 2019-03-01T08:00:09+02:00 Происшествия В лобовом столкновении "скорой" и легковушки погибли три человека











В Киеве при выезде с моста Метро на Броварском проспекте в ночь на 1 марта произошло масштабное ДТП – в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

По предварительной информации, "скорая" транспортировала пациента на правый берег, а ZAZ двигался противоположном направлении и, при заезде на мост через Русановский канал автомобили столкнулись, сообщает "Информатор".

В результате ДТП погибли все три человека, находившихся в легковушке – водитель-мужчина и две женщины. Кроме того, в аварии пострадали врач, фельдшер и пациент скорой – они были госпитализированы.

Также стало известно, что столкновение произошло на участке, где проводятся ремонтные работы и проезжая часть сужается.

По словам водителя "скорой", ZAZ выскочил на встречную полосу и он уже не смог избежать столкновения. Сам шофер также пострадал, но от госпитализации отказался и оставался на месте ДТП.

Из-за аварии движение по мосту Метро в обоих направлениях было перекрыто. Тело погибшего водителя доставали спасатели, так как его зажало в салоне. На месте происшествия работали экипажи патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа. Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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