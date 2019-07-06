Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист не справился с управлением

После падения водителя мотоцикл пролетел еще 200 метров

В Киеве мотоциклист не справился с управлением и погиб.

В Киеве на улице Саперно-Слободской произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Yamaha Thundercat. Мужчина, который двигался со стороны Южного моста, выехал с проезжей части, переехал зеленую зону и вылетел на полосу встречного движения, и там упал. Инцидент произошел вечером 5 июля.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего, при этом мотоцикл по инерции пролетел около 200 метров, сообщает "Информатор".

Из-за аварии было частично затруднено движение в сторону Южного моста – для проезда была открыта лишь одна из четырех полос. Личность погибшего установлена, при нем были обнаружены документы.

Обстоятельства и причины трагедии выясняют полицейские. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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