Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист не справился с управлением

6 июля, 13:28

После падения водителя мотоцикл пролетел еще 200 метров

В Киеве мотоциклист не справился с управлением и погиб
В Киеве мотоциклист не справился с управлением и погиб.

В Киеве на улице Саперно-Слободской произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Yamaha Thundercat. Мужчина, который двигался со стороны Южного моста, выехал с проезжей части, переехал зеленую зону и вылетел на полосу встречного движения, и там упал. Инцидент произошел вечером 5 июля.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего, при этом мотоцикл по инерции пролетел около 200 метров, сообщает "Информатор".

Из-за аварии было частично затруднено движение в сторону Южного моста – для проезда была открыта лишь одна из четырех полос. Личность погибшего установлена, при нем были обнаружены документы.

Обстоятельства и причины трагедии выясняют полицейские. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ДТП, мотоцикл, Саперно-Слободская, смертельное ДТП

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист не справился с управлением". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП под Киевом: женщина упала с мопеда и попала под грузовик

Сегодня, 11:37

Авария произошла из-за нарушения правил обгона

В центре Киева произошла стрельба: появились первые подробности

Вчера, 15:24

Мужчина сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Савичеву

Голодать не придется: способы сушиться и худеть за счет питания

Рейтинг самых красивых наций: Украина возглавила список

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

Самые забавные видео с участием детей Галкина и Пугачевой

Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ касательно возвращения РФ

Стефанчук рассказал, какие вопросы вынесут на референдум

Головкин избил ноунейма. Зачем это было нужно?

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Сегодня, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Вчера, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

4 июля, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

53-летняя Марина Хлебникова о причинах своей нездоровой худобы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь