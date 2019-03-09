Смертельное ДТП в Киеве: один человек погиб, еще один – в реанимации
Автомобиль на скорости врезался в бетонную ограду
В центре Киева водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости врезался в бетонную ограду.
В результате пассажир Daewoo Nexia погиб на месте, а водителя со множеством травм карета скорой помощи доставила в больницу. Сейчас его состояние тяжелое, близкое к критическому. Врачи борются за жизнь 60-летнего мужчины.
Кроме того, из-за сильного удара машину отбросило на обочину, был поврежден бензобак, а топливо вытекло на проезжую часть. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в центре Мариуполя произошла масштабная авария: столкнулись два легковые автомобили и маршрутный автобус. Одна из легковушек сгорела, пострадали семь человек. В Мариуполе маршрутка и легковой автомобиль "Черри" устроили смертельное ДТП.
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