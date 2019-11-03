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Смертельное ДТП в Киеве: появились новые подробности и фото

3 ноября, 15:20

В полиции рассказали первые результаты расследования смертельной аварии

/ Фото: Нацполиция

В полиции сообщили первые результаты расследования смертельного дорожно-транспортного происшествия в Голосеевском районе столицы, где один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции, сообщение о происшествии по улице Академика Заболотного киевские копы получили в 09:30. На место выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, скорая помощь и спасатели.

По предварительной информации, водитель легковушки ГАЗ-3110 "Волга" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong.

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В результате происшествия пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также пострадали три пассажира "китайца" и оба водителя.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Киев ДТП смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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