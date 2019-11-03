Смертельное ДТП в Киеве: появились новые подробности и фото

/ Фото: Нацполиция

В полиции сообщили первые результаты расследования смертельного дорожно-транспортного происшествия в Голосеевском районе столицы, где один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции, сообщение о происшествии по улице Академика Заболотного киевские копы получили в 09:30. На место выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, скорая помощь и спасатели.

По предварительной информации, водитель легковушки ГАЗ-3110 "Волга" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong.

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В результате происшествия пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также пострадали три пассажира "китайца" и оба водителя.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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