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Смертельное ДТП в Киеве: столкнулись легковушка и мотоцикл

24 июня, 07:43

Жуткая авария произошла на проспекте Победы

В Святошинском районе Киева столкнулись мотоцикл Kawasaki и Hyundai Accent. ДТП унесло жизнь водителя мотоцикла, сообщает "Информатор".

Авария произошла 23 июня в около 21:10 на проспекте Победы, вблизи станции метро "Житомирская". Предварительно, и Kawasaki, и Hyundai двигались в попутном направлении в сторону центра. Легковушка ехала в крайней левой полосе, а мотоцикл – в средней. Внезапно мотоциклист резко начал перестраиваться в левый ряд и во время маневра зацепил легковушку.

После столкновения мотоцикл упал, а его водителя отбросило по дороге, и он ударился головой об отбойник. Прибывшие медики "скорой" начали оказывать первую помощь пострадавшему, но спасти его не удалось. Как выяснилось, мужчина был в шлеме, но он получил травму шеи.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности аварии выясняются.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег Киев, ДТП, мотоцикл, столкновение, легковушка, проспект победы, погибший, Святошинский район

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