Смертельное ДТП в Киеве: Volkswagen столкнулся с Subaru и перевернулся (фото, видео)

После аварии с машиной патрульных в Киеве произошло еще одно серьезное ДТП. Как пишет "Информатор", в ночь на понедельник, 16 марта, близ моста Метро на Набережном шоссе Volkswagen столкнулся с Subaru и перевернулся. Пассажир Volkswagen 1983 года рождения погиб, а водителя авто госпитализировали.

Как рассказал водитель Subaru, он ехал в сторону Столичного шоссе и въехал в Volkswagen, который стоял в крайней левой полосе, однако у него не была включена "аварийка". Стоявшая машина от удара перевернулась и еще около 10 метров пролетела по дороге. Водитель Subaru отделался ссадинами и синяками.

Также в сети опубликовано видео с места инцидента:

Ранее сообщалось, что во Львове водитель, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате травмирована молодая женщина.

Также сообщалось, что в прошлом году на остановке в Броварах сотрудник полиции охраны сбил людей. В ГБР уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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