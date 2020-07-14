Смертельное ДТП в Киеве: Желепа рассказал в суде об аварии (видео)

Антон Желепа, который подозревается в совершении смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве, в Шевченковском районном суде, где 14 июля ему избирают меру пресечения, заявил, что за день до аварии "курил травку".

Видео: PavlovskyNews

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Желепа отказался от услуг адвокатов и заявил журналистам, что признает свою вину и согласен с мерой пресечения, о которой ходатайствует прокуратура – содержание под стражей без права залога. Кроме того, он заявил, что в день ДТП выпил 200 граммов водки, а в момент совершения аварии ехал со скоростью 180 км/час, однако куда ехал – не помнит, как и то, как оказался за рулем авто.

Видео: KIEVMAP

Вместе с тем в зале суда прокурор отдела прокуратуры Киева Дарья Милюкова сообщила, что он ехал якобы в магазин. По ее словам, после аварии у Желепы взяли кровь на проведение экспертиз по токсикологии. Также она подтвердила, что мужчина уже неоднократно притягивался как к уголовной, так и к административной ответственности. В частности, по статье о нарушении ПДД со смертельным исходом, за что он отбыл наказание. Также он привлекался по статьям о нападении на копа и избиении мужчины. Кроме того, трижды попадал под административную ответственность за насилие в семье и хулиганство, а также семь раз привлекался за вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Относительно авто, за рулем которого был Желепа, Милюкова добавила, что у следствия есть две версии. Первая касается угона, а вторая того, что собственник машины сам передал ключи Желепе. Пока что эти версии проверяются. Собственник авто никаких показаний еще не давал.

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Напомним, что в районе Кончи-Заспы 12 июля Антон Желепа за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В итоге погибла почти целая семья, находившаяся в "корейце" – отец, мать, их четырехлетняя дочь и 10-летний сын. Еще один ребенок, которому 14 лет, был госпитализирован, он находится в реанимации. Драгер показал у Желепы 1,32 промилле.

Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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