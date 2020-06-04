Смертельное ДТП в Киевской области: Lexus въехал в фуру и сгорел на трассе (фото, видео)

В Киевской области на трассе Киев – Чоп, в районе Калиновки, произошло смертельное ДТП. Как сообщается в паблике dtp.kiev.ua, Lexus въехал в фуру и сгорел, водитель внедорожника погиб.

По предварительным данным, Lexus ехал на большой скорости и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении. Внедорожник зацепился за прицеп, протащивший авто еще несколько сотен метров. Моторный отсек Lexus загорелся, пожар распространился на прицеп фуры. Водитель грузовика успел отцепить тягач и отъехать.

Отмечается, что спасатели оперативно прибыли на место, однако водитель Lexus погиб на месте в результате пожара.

Видео: dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что близ Борисполя столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погибли три человека.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на улице Полярной недалеко от строительного супермаркета столкнулись две легковушки и фура. Один из автомобилей перевернулся на крышу возле автозаправочной станции.

Смотрите также видео, как в Одессе фура на ходу потеряла прицеп:

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