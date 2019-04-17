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Смертельное ДТП в Киевской области: спасатели вырезали погибшего водителя из авто

Сегодня, 12:56

Водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дерево

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua.

В Обуховском районе на автодороге в направлении села Красное произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

"По прибытию на место вызова было установлено, что во время движения водитель автомобиля Volkswagen T4 не справился с управлением и столкнулся с деревом, в результате чего погиб на месте", - говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали погибшего из автомобиля с помощью специнструментов.

Ранее сообщалось, что в Фастове Киевской области произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Водитель автомобиля "ВАЗ 2106" не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. За рулем машины находился 18-летний житель села Большая Снетинка без водительского удостоверения. 

Напомним, в окрестностях села Песчаное Белоцерковского района 19-летний парень, находясь за рулем Mazda, сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль. 


Также сообщалось, что под Киевом погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.

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Тег авария, ДТП, киевская область, ГСЧС, Обуховский район

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