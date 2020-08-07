Смертельное ДТП в Обухове: один из водителей был под амфетамином

Полиция задержала виновника смертельного ДТП, которое произошло в Обухове Киевской области 6 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"По предварительным данным, водитель авто ЗАЗ на нерегулируемом перекрестке совершал маневр поворота налево и в это время водитель автомобиля Skoda, который двигался позади в попутном направлении, совершил столкновение с этим автомобилем. В дальнейшем неуправляемый автомобиль ЗАЗ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota. В результате чего пассажир ЗАЗа от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель – в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Во время медицинского освидетельствования в больнице установлено, что 33-летний водитель авто Skoda на момент аварии находился под действием наркотического средства – амфетамин. Работники полиции задержали его, он находится в изоляторе временного содержания.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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