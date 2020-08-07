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Смертельное ДТП в Обухове: один из водителей был под амфетамином

7 августа, 08:39

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания

Полиция задержала виновника смертельного ДТП, которое произошло в Обухове Киевской области 6 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"По предварительным данным, водитель авто ЗАЗ на нерегулируемом перекрестке совершал маневр поворота налево и в это время водитель автомобиля Skoda, который двигался позади в попутном направлении, совершил столкновение с этим автомобилем. В дальнейшем неуправляемый автомобиль ЗАЗ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota. В результате чего пассажир ЗАЗа от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель – в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Во время медицинского освидетельствования в больнице установлено, что 33-летний водитель авто Skoda на момент аварии находился под действием наркотического средства – амфетамин. Работники полиции задержали его, он находится в изоляторе временного содержания.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на автодороге Киев – Чернигов – Новые Яриловичи в ночное время произошло ДТП, в результате которого погибла 28-летняя женщина.

Также мы писали, что под Киевом на Бориспольской трассе утром 27 июля столкнулись микроавтобус и легковушка. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

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ДТП обухов киевская область

Источник: Сегодня

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